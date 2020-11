700 West-Vlamingen klaar om bij te springen in de zorg, maar slechts 50-tal vacatures

Onlangs lanceerde de VDAB de website helpindezorg.be. De bedoeling van die site is om mensen die zonder werk zitten door de coronacrisis, in contact te brengen met bedrijven uit de zorg, die net extra volk kunnen gebruiken. Er is blijkbaar veel interesse voor de jobs, want 700 West-Vlamingen stelden zich al kandidaat. Maar voorlopig zijn er nog te weinig vacatures. Ook in de andere provincies doet zich hetzelfde probleem voor.

Vlaams minister van werk Hilde Crevits (CD&V) is ervan op de hoogte: "Het staat inderdaad niet echt in verhouding. Ik hoop dat er nog veel vacatures binnenkomen". De VDAB heeft meer dan 3.000 werkgevers in de zorg- en welzijnssector een mailtje gestuurd. Daarin worden ze aangespoord om vacatures te melden op de website.