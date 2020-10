“Hang de vlam uit”: zo laat je weten dat je er bent voor De Warmste Week

“De Warmste Week” komt eraan, en dat is dit jaar geen geldinzamelingsactie, maar een grote campagne waarbij je alle mogelijke initiatieven kan nemen om mensen in je omgeving te helpen. Maar hoe maak je dat bekend? Door de Vlam van de Warmste Week uit te hangen. Je vindt een poster met die vlam in de meeste kranten, of je kan hem uitprinten op de site van de Warmste Week. Maar je kan hem ook zelf tekenen met stoepkrijt, of schilderen op je raam. Zo laat je weten dat je er wil zijn voor je omgeving.