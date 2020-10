Abdij van Averbode presenteert twee wijnen van druiven uit Frankrijk: "Probleem met Hagelandse wijn is het volume"

"Wij hebben in het verleden al veel wijngaarden gehad in de streek, maar dat is sinds de 16de eeuw gestopt. We hebben daarom een wijn geselecteerd van een voormalige Norbertijnenabdij in Frankrijk", vertelt abt Marc Fierens: "Die abdij werd gesticht in 1154, en is een bloeiende abdij geweest tot aan de Franse Revolutie. Het is nog altijd een centrum van geloofsleven, maar het unieke aan die site, is vooral de natuur waarin deze abdij gelegen is. En natuurlijk ook de oude wijndomeinen van de abdij die opnieuw aangeplant werden. Die worden onder de goede zorg van deskundige wijnbouwers onderhouden en dat levert een uitstekende kwalitatieve wijn op. Het is een oude wijnstreek, plus de grond is buitengewoon geschikt voor goede wijnen."