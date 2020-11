Acteurs van Theater Stap in Turnhout blijven spelen: "Afstand houden blijft een uitdaging"

Hoewel theatervoorstellingen door de verstrengde coronamaatregelen niet meer kunnen doorgaan, blijft Theater Stap in Turnhout nog spelen. Weliswaar zonder publiek. Theater Stap werkt met mensen die een mentale beperking hebben. Het is belangrijk voor hen om bezig te blijven. Ze moeten natuurlijk de coronamaatregelen naleven. "Dat lukt, maar is niet altijd even makkelijk", zegt Marc Bryssinck, artistiek directeur van Theater Stap.