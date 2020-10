Advocaat Walter Van Steenbrugge vrijgesproken voor laster tegen overste Broeders van Liefde

Tijdens het euthanasieproces in Gent begin dit jaar insinueerde advocaat Walter Van Steenbrugge, die de uitvoerende arts Joris Van Hove verdedigde, meermaals dat René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde, tussengekomen zou zijn in de zaak om het dossier voor assisen te brengen. Hij deed dat op het euthanasieproces, maar ook in televisie-interviews en in een brief die hij schreef aan het federaal parlement in de nasleep van het proces. Voor die twee laatste gevallen stond hij terecht. Stockman pikte de beschuldigingen niet en sleepte Van Steenbrugge voor de rechter wegens laster en lasterlijke aangifte.