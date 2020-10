Alle kerken in Glabbeek gaan dicht: "Om elk risico op besmetting met het coronavirus te voorkomen"

Zondag is er in de kerk van Kapellen wel nog een eucharistieviering voor Allerheiligen, maar dat gebeurt achter gesloten deuren. De viering kan wel via livestream gevolgd worden. "Het wordt heel gevaarlijk nu, de voorbij weken hebben we het heel veilig kunnen houden met alle maatregelen die we namen", zegt pastoraal coördinator Gert Jannsens. "Onze pastoor zegt altijd: misschien is de kerk de veiligste plek in het dorp. Maar nu hebben we beslist om het zekere voor het onzekere te nemen en de vieringen niet meer te laten doorgaan tot nader order."