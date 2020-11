Antwerps spoedarts Jan Stroobants: "Straks moeten we kiezen welke patiënt we nog kunnen helpen"

"Het is alle hens aan dek in ons ziekenhuis", zegt spoedarts Jan Stroobants van ZNA Middelheim op Radio 2 Antwerpen. "Op de spoedgevallen maken we ons opnieuw klaar om alle slachtoffers van corona op te vangen. Dat vergt veel creativiteit. De situatie verandert van uur tot uur. Kunnen we een kritieke patiënt nog op de intensieve zorg leggen. Wat is een andere mogelijke oplossing. Het is moeilijk te zeggen hoe lang we dit nog kunnen volhouden. Elk bed dat vrijgemaakt kan worden is meteen weer ingevuld. Ik maak me vooral zorgen over ons personeel en of we voldoende mensen kunnen blijven inzetten. Voorlopig is er niemand besmet aan het werk zoals in Verviers, maar dat kan snel veranderen."