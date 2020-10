Antwerpse huisartsen krijgen hulp van studenten AP Hogeschool

Studenten van de AP Hogeschool gaan huisartsen helpen met administratieve taken. Het gaat om 16 laatstejaarsstudenten Health Care Management. Dat is een opleiding gericht op administratie en organisatie in de gezondheidszorg. "Het was een logische beslissing om de studenten in te schakelen, nu de huisartsen overstelpt worden en zelf om hulp vragen", zegt Nele Michels, één van de lectoren.