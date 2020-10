AZ Delta in Roeselare stelt bijna alle operaties uit: "Geen kankeroperaties meer"

"Kankeroperaties dat zijn dan operaties bij dikkedarmkanker, borstkanker, slokdarmkanker, maagkanker,... Dat zijn eigenlijk operaties die toch moeten gebeuren. De situatie is dramatisch, dit is ongezien. Dit geeft goed aan hoe ernstig de situatie is en dat de onderhandelingsfase met het virus afgelopen is. We zetten op dit moment alle middelen, tot de laatste man, in."

Wat zijn de gevolgen van het uitstellen van deze operaties voor de patiënten? "Het is een berekend risico want de gevolgen op korte termijn zijn zeer beperkt. Paniek is dus niet nodig. Maar we doen het niet graag. Dit stapelt zich na de piek ook weer op."

Voorlopig geldt de maatregel voor een week. Maar als de cijfers niet verbeteren, kan het ook langer duren. "We bekijken de situatie van week tot week en van dag tot dag. Hopelijk gebruikt iedereen zijn gezond verstand en volgt iedereen de maatregelen. Alleen zo kunnen we de curve afvlakken of naar een plateau brengen en hoeven we geen belangrijke beslissingen te nemen in verband met de bedkeuze op intensieve zorg. We willen niet kiezen welke patiënt we wel of niet behandelen."