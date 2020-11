Bezoek in de Limburgse ziekenhuizen: wat zijn de regels?

“In de eerste golf zaten we in het oog van de storm”, zegt Miet Driesen van het ziekenhuis Sint-Trudo. “Nu hebben we meer tijd gehad om alles voor te bereiden waardoor er nu ook meer bezoek kan komen.” Niet-covidpatiënten die minstens drie nachten in het ziekenhuis verblijven mogen vanaf de vierde dag één keer per dag bezocht worden. Dat mag voor één uur tussen 15.00 uur en 19.00 uur. Bij covidpatiënten is dat vanaf de zesde dag, maar dan maar om de vijf dagen.