Bijna Allerheiligen: scheefgezakte grafzerken worden rechtgetrokken in Denderstreek

Het is bijna 1 november, de dag waarop Allerheiligen wordt gevierd. Die dag herdenken veel mensen iemand die overleden is. Het is ook een dag waarop we al eens het graf van een overleden dierbare bezoeken. Als je dan ziet dat een graf beschadigd is, dan moet je daar zelf iets aan doen. Een gemeente of stad is verantwoordelijk voor het kerkhof in zijn geheel. Het onkruid weghalen of het herstellen van een graf, dat moet je zelf doen. Wie daarbij kan helpen is Antoon Bael uit Haaltert, hij is zerkenbouwer en heeft het in deze periode ontzettend druk.