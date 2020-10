Britse Labourpartij schorst gewezen leider Jeremy Corbyn wegens "laksheid tegen antisemitisme"

De Britse Labourpartij schorst de voormalige leider Jeremy Corbyn. Hij mag onder meer geen "whip" meer zijn van de Labourpartij in het parlement. De "whip" is de persoon die voorafgaand aan een stemming in het parlement moet zorgen dat elk parlementslid de partijlijn volgt. Corbyn verliest nu die verantwoordelijkheid.

De schorsing volgt na een rapport van de Britse Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten. Uit het rapport blijkt dat de Labourpartij zich onder het leiderschap van Corbyn herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan discriminatie en dat er ook te weinig gedaan werd om antisemitisme te voorkomen. De commissie ziet nu wel verbeteringen binnen de partij, maar vindt dat het antisemitisme beter aangepakt had kunnen worden.