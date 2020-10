Charles Michel over aanslag in Nice: "Heel Europa staat achter u"

Een opmerkelijke reactie komt er uit Turkije. "Wij veroordelen krachtig de aanval van vandaag in de kerk van Notre-Dame in Nice en bieden ons medeleven aan aan de nabestaanden van de slachtoffers", luidt het in een mededeling van de Turkse regering. "Zij die een dergelijke aanval uitvoeren in een heilige plaats kunnen zich niet beroepen op gelijk welke religeuze, menselijke of morele waarden".

Dat is opvallend, want Turkije staat in onder meer Libië, Syrië, de Middellandse Zee en in de Kaukasus op ramkoers met Frankrijk en president Erdogan had eerder opgeroepen tot een boycot van Franse producten uit ongenoegen over wat hij "de anti-islamhouding van Frankrijk" noemt.