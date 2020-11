Christophe Haddad, 'Bob' uit 'Thuis', zoekt vrijwilligers voor SOS Kinderdorpen

"Wij kunnen ons niet inbeelden wat vluchtelingenkinderen hebben meegemaakt", vertelt acteur Christophe Haddad, die 'Bob' speelt in 'Thuis' en al sinds 2007 ambassadeur is van SOS Kinderdorpen. "Veel mensen weten dat niet, maar in België zijn er zeker 5000 vluchtelingenkinderen. Sommigen van hen zijn jaren onderweg geweest naar hier en hebben ontzettend veel meegemaakt."

"Die kinderen kunnen terecht in opvanghuizen, zoals Opvanghuis Hejmo in Leuven. Dat zijn vergeten kinderen", vertelt Haddad. "Maar die verdienen dat niet. Die kinderen hebben niks te maken politiek of religie, zij verdienen ook liefde en warmte."