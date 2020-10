Coronacommissaris Pedro Facon: "Morgen laatste kans om heel duidelijke extra maatregelen te nemen"

"De kwestie is dat we lessen moeten trekken uit de fouten die zijn gemaakt", zegt Facon nog. "Wat vandaag gebeurt, toont in elk geval aan dat we niet moeten twijfelen om doortastende maatregelen te nemen." En die maatregelen zijn niet voor eventjes. "We zullen die maatregelen niet te snel mogen versoepelen."

"We hebben een barometer die een aantal niveaus bepaalt", aldus de coronacommissaris. Die barometer is volgens hel helemaal klaar. "Maar in de huidige context - waar alle focus moet liggen op het nemen van extra maatregelen en het stutten van het gezondheidszorgsysteem - is die barometer minder nuttig voor de onmiddellijke communicatie. We zullen die kunnen gebruiken op het moment dat we onze exitstrategie op tafel leggen."

Bekijk hieronder het gesprek met Pedro Facon in "Terzake":