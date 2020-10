De coronacrisis: minder gedrag, meer beheer

Een democratie werkt – gelukkig – anders. Beslissingen komen niet zomaar tot stand, individuele vrijheid is een belangrijk speerpunt en wat morele overtuigingen betreft, zijn we het er in een democratie in principe over eens dat we het op moreel vlak ongeveer nergens nog over eens raken en daarom goed en kwaad uitbesteden aan het individu. Wij kiezen zelf onze normen en waarden voor zover die daarmee geen bedreiging vormen voor anderen of de openbare orde verstoren.

Daarom is een democratie toch in de eerste plaats een formalistisch systeem, met instellingen die een kader uitzetten, een rechtssysteem dat de grenzen bewaakt van wat kan of moet, maar zich voor de rest niet al te zeer moeit met morele kwesties of dagelijks gedrag wegens de redenen die hierboven zijn aangegeven.