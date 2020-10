Nieuw record in "De Slimste Mens": Ella Leyers gaat naar 13e aflevering (en dat heeft ze deels aan haar genen te danken)

Intelligentie is dus deels erfelijk, maar bestaat vooral uit verschillende vaardigheden", zegt Marlies Tierens, docent psychodiagnostiek aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More Antwerpen in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"De twee belangrijkste vaardigheden van intelligentie zijn het goed onthouden van aangeleerde kennis - dat noemen we gekristalliseerde intelligentie - en goed kunnen redeneren", zegt Tierens. "In een quiz als "De Slimste Mens" wordt vaak gevraagd naar kennis over de actualiteit. Mensen die veel weten, die kunnen iets wat ze één keer hebben gezien of hebben geleerd voor lange tijd onthouden. Dan presteer je goed in "De Slimste Mens". Maar ook je redeneervermogen speelt mee, zeker bij het zoeken naar verbanden in de puzzelronde. Of algemeen: als je snel in de gaten hebt welke kernwoorden er worden gezocht, dan scoor je veel punten op weinig tijd."

In de familie Leyers zijn die intelligentievaardigheden duidelijk goed ontwikkeld, en dat door een combinatie van erfelijke factoren en opvoeding. "Met hoe meer zaken je in contact komt, hoe meer je gaat weten, en hoe beter je tussen die kennis verbanden kan leggen. In die zin kan je intelligentie dus in zekere mate trainen. Al moet je specifiek voor "De Slimste Mens" weten welk soort vragen je mag verwachten: anders is er geen beginnen aan", besluit Tierens.

Beluister hier het integrale gesprek met docent psychodiagnostiek Marlies Tierens in "De Wereld Vandaag":