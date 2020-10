Beroemde tv-maker Ricky Gervais lovend op Twitter over reeks "De twaalf", maker: "Viel bijna uit mijn bed, wat een bom"

Het compliment deed dus het meeste deugd, maar eerlijk is eerlijk: dit kan ook positieve gevolgen hebben voor de reeks, die momenteel wereldwijd te zien is, via Netflix of via een ander groot streamingplatform. Gervais heeft namelijk meer dan 14 miljoen (!) volgers op Twitter, die het bericht dus een voor een kunnen hebben gezien. "Bovendien zijn al zijn volgers mensen die geïnteresseerd zijn in zulke zaken, zowat half Hollywood volgt hem", zegt Bouckaert. "Zij kúnnen ook de reeks bekijken, als ze dat willen, want de reeks is overal in de wereld te zien. Dat is anders dan wanneer iemand een compliment stuurt over iets wat enkel op een bepaald festival te zien is."