De Warmste Week zoekt fietsers voor tandemritjes met mensen met een beperking: “Er zijn ook elektrische tandems, want ze trappen niet altijd hard mee”

Met een tandem fietsen is niet heel gemakkelijk, maar je kan het wel leren”, zegt Vandamme. “Vooral het opstarten is wat zoeken. Gelukkig hebben we enkele elektrische tandems. Hier in de buurt zijn enkele heuveltjes en de passagiers trappen niet altijd even goed mee”, lacht ze.

Het fietsen gebeurt nu uiteraard coronaveilig. “Je zit achter elkaar in de buitenlucht, daardoor is er al minder gevaar. We kunnen ook handgel en mondmaskers gebruiken. Ook ons vieruurtje verloopt veilig. En de vrijwilligers krijgen dan uiteraard ook een zelfgebakken koekje of stuk cake”, besluit Vandamme.