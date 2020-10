Drie doden en verscheidene gewonden bij steekpartij nabij een kerk in de Franse stad Nice

De aanval met een mes nabij een kerk doet inderdaad denken aan een terreuraanslag. Bovendien is Frankrijk in shock na de brutale moord onlangs op de geschiedenisleraar Samuel Paty door een Tsjetsjeense moslimterrorist in Parijs. In de moslimwereld is er sindsdien veel agitatie tegen Frankrijk omdat president Emmanuel Macron het recht op vrije meningsuiting verdedigt ook als het gaat om cartoons van de profeet Mohammed.

Het is niet de eerste keer dat Nice toneel is van een dergelijke aanslag. Vier jaar geleden reed een moslimterrorist met een vrachtwagen in op een menigte die de nationale feestdag aan het vieren was. Daarbij kwamen 86 mensen om het leven. De dader werd toen doodgeschoten door de politie.