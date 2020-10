Ook boekensector voelt corona door dalende verkoopcijfers en wegvallen Boekenbeurs, hoe ernstig is de crisis?

"De Boekenbeurs is voor ons een feest van het boek", benadrukt ook Katrien Beeusaert, directeur Sales & Marketing van Uitgeverij Lannoo. "Het is de kick-off voor de verkoop in het najaar. De top 20 best verkochte boeken op de Boekenbeurs is later vaak de top 20 in de boekhandels, en dat tot januari. De Boekenbeurs is de graadmeter voor wat daarna over de toonbank vliegt."