Kerkhofbezoekers brengen wortels mee voor konijn Woppie dat onkruid helpt bestrijden op kerkhof Wellen

"Woppie is intussen onmisbaar geworden", zegt Lacroix. "Hij helpt ons goed en hij is leuk gezelschap. Ooit is hij ontsnapt en zat hij buiten de kerkhofmuren. Maar iemand heeft hem toen gevangen en teruggezet, ofwel terug naar binnen gelokt. Gelukkig maar! In ieder geval zet ik zelf een nieuw konijn op het kerkhof als Woppie ooit overlijdt of definitief verdwijnt," lacht Lacroix, "zo onmisbaar is ons kerkhofkonijn intussen geworden!"