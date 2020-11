Herdenking voor 62 straatdoden in Brussel: "Zeker niet alleen ouderen, maar ook jonge twintigers"

In 2005 werd het Collectief Straatdoden opgericht door straatbewoners, vrijwilligers, werkers uit de daklozensector en betrokken burgers die leven of werken in Brussel. Ze ijveren al jaren voor een waardig afscheid voor Brusselse straatbewoners. Het collectief beschouwt iemand die in Brussel op straat heeft geleefd en gestorven is als een straatdode. De gemiddelde leeftijd van mensen die op straat overlijden is 48 jaar. "Ze worden niet per se allemaal zwaar ziek of sterven van de kou. Maar ze kunnen door hun situatie niet de nodige hygiëne aan de dag leggen. Of ze zijn betrokken bij een ongeval op straat", weet Van Beneden.