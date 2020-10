Erfgoedcollectie brandweerwagens van schroothoop gered: "Het wordt een uitdaging om ze op tijd in Ravels te krijgen"

Een unieke erfgoedcollectie van oude brandweerwagens verhuist van Aalst naar een van de vroegere legerhallen op het voormalige militair domein in Weelde Statie in Ravels. De collectie staat op dit moment in een oud fabrieksgebouw in Aalst. De brandweerwagens moesten daar voor het einde van dit jaar weg. Anders zouden ze op de schroothoop belanden. "Het wordt wel een hele uitdaging om de auto's op tijd in Ravels te krijgen", zegt Luc Faes, zonecommandant van de Hulpverleningszone Taxandria.