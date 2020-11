Fietser (37) komt om het leven bij tramongeval

Het ongeval gebeurde woensdag kort voor 20 uur aan de Groenendaallaan in Antwerpen, ter hoogte van de oversteekplaats aan de Gagelveldstraat. De fietser, een vrouw van 37, overleed ter plaatse. De trambestuurder werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. Ook de trambestuurder die in de tegengestelde richting reed en het ongeval zag gebeuren, werd in shock naar het ziekenhuis afgevoerd.

Alles wijst erop dat de fietser werd aangereden bij het oversteken. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.