Niets meer eenzaam aan gamen, kinderen en jongeren spelen vooral sámen: "Onderdeel van échte leven geworden"

Dit onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd, nog voor de coronacrisis en bijhorende maatregelen, waardoor kinderen en jongeren minder vrienden kunnen zien. De verwachting is dan ook dat het sociale component enkel belangrijker wordt. "Zo zien we dat momenteel de game Among Us erg populair is, hoewel die al twee jaar bestaat", zegt Vanhaelewyn. "In die game moet je goed met elkaar overleggen en kijken wie een verrader of een medespeler is. Die sociale games doen het goed sinds de lockdown in het voorjaar."