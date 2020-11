Garnalenvissers vinden zeldzame lederschildpad van wel 2 meter in hun netten

De garnalenvissers konden hun ogen niet geloven toen ze de schildpad woensdagavond in hun netten vonden. "Zoiets groots hebben we nog nooit in onze netten gehad", vertelt schipper Michael Deley, "en al zeker geen schildpad". Lederschildpadden zijn uitzonderlijke dieren, ze kunnen tot bijna 2,5 meter groot worden en zijn daarmee de grootste schildpadden ter wereld. Het zijn ook de enige schildpadden die in zee leven, maar niet tot de familie van de zeeschildpadden behoren. De dieren komen nog zelden voor en zijn beschermd.

De bemanning van de O.190 Reinhilde is dan ook opgelucht dat het dier veilig is kunnen wegkomen. "Ze was niet gewond", zegt Deley. "Door het gewicht van de schildpad waren onze netten al lichtjes beginnen scheuren, later is ze er helemaal doorheen gezakt en zwom ze verder. We waren heel erg opgelucht. En die scheur in onze netten, die was in 20 minuten gerepareerd."

