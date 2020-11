Geen allerheiligenvieringen in tal van Oost-Vlaamse kerken

In de Walburgakerk in Oudenaarde, en de Sint-Eligius in deelgemeente Eine zijn er dit weekend alvast geen allerheiligenvieringen, zegt Pastoor Deken Luc Van Den Velde: “Er komen altijd veel mensen naar de allerheiligenviering. En in de namiddag is er dan nog een speciale gedachtenisviering, waarop 63 families zijn uitgenodigd, waarin het afgelopen jaar iemand is overleden. Het is onmogelijk om niets te ondernemen, iedereen gewoon te laten komen, en dan mensen de toegang tot de kerk te moeten weigeren. Daarom kiezen we ervoor om geen misviering te houden. De kerk is wel open, iedereen kan er gaan bidden, en de uitgenodigde families kunnen het kruisje van hun overledene komen halen. Om te vermijden dat er zo toch te veel volk tegelijk in de kerk zou zijn, zijn er stewards die alles in goede banen leiden.”