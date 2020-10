Geen bezoek meer in Antwerpse ziekenhuizen: "Harde maar noodzakelijke maatregel"

Die Antwerpse ziekenhuizen hebben na een overleg besloten om geen bezoek meer toe te laten. Volgens Tom Van de Vreken van het Antwerps ziekenhuisnetwerk ZNA is de maatregel noodzakelijk. "We moeten alles in het werk stellen om onze patiënten te kunnen verzorgen. Dat betekent ook dat we de verspreiding van het virus in het ziekenhuis moeten kunnen afremmen, in het belang van onze patiënten en onze medewerkers. Het is een harde maatregel, maar een noodzakelijke."