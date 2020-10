Geen schaatspiste in Tienen: "Wel extra kerstversiering in de stad"

De kerstmarkt was al eerder afgelast, maar de stad was van plan om een schaatsbaan aan te leggen op de kazerneparking. Door de strengere coronamaatregelen kan dat niet meer. Tienen zoekt nu naar alternatieven. "Door de huidige coronamaatregelen, maar ook door de financiële haalbaarheid, hebben we in samenspraak met de uitbater van de schaatspiste beslist dat er dit jaar geen ijspiste in Tienen komt", zegt schepen van Vrije Tijd Wim Bergé (CD&V). "We zoeken verder naar alternatieven en denken bijvoorbeeld aan een verdere aankleding van de winkelstraten, om toch in een mooie kerstsfeer terecht te komen. En we willen ook maatregelen nemen in onze dorpen zodat ook de inwoners daar op een mooie manier de kerstperiode kunnen beleven."