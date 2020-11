Gent brengt aantal thuislozen in kaart 

Gent heeft maar een beetje zicht op hoeveel dak- en thuislozen in de stad verblijven. Ze weet bijvoorbeeld hoeveel inwoners er een beroep doen op hulp van het OCMW. En kan in kaart brengen hoeveel mensen daarvan geen thuis hebben. Dat is maar het topje van de ijsberg, de stad vermoedt dat er nog veel meer daklozen zijn die ze nu niet kan bereiken. Met een wetenschappelijke telling wil ze dat in kaartbrengen.

Vrijdag 30 oktober gaan 40 organisaties op pad om daklozen te tellen in Gent. Onder meer stadsdiensten, hulporganisaties, politie en NMBS doen mee. De telling gebeurt op 1 dag tijd, om een goede momentopname te krijgen. Met hulp van de universiteiten en de gegevens uit andere steden wordt dan een realistisch schatting gemaakt van het aantal daklozen én ook waar ze vandaan komen.

Er is nu sprake van bijna 1.500 thuislozen die elk jaar in Gent verblijven voor korte of langere periodes. Dat is het aantal mensen dat gebruik maakt van de nachtopvang. Het OCMW Gent begeleidt jaarlijks een vijfhonderdtal langdurig daklozen. "Het is de bedoeling dat we met de informatie een beter beleid kunnen voeren", zegt schepen van sociale zaken Rudy Coddens (SP.A).