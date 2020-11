Gezin uit Westhoek herdenkt peuter die verdronk op de vlucht naar Groot-Brittannië: "We willen niet dat Artin een cijfertje in de statistieken wordt"

Bruno en zijn gezin leerden Artin niet zo lang geleden kennen, tijdens een van hun bezoekjes aan een vluchtelingenkamp in Duinkerke. "We doen dat maandelijks, om er te praten met de mensen en eventueel te helpen", vertelt hij. Artin stond aan een vuurtje terwijl hij met een stok in de vlammen aan het poken was. Hij had toen al een reddingsvest aan, wat ons bijzonder aangreep. Wat moeten mensen in hun land hebben meegemaakt om dat soort risico's te willen nemen? Later hebben we nog wat met de familie gepraat en een beetje met Artin gespeeld", vertelt Bruno aan Radio 2 West-Vlaanderen.

Toen Bruno het nieuws op de radio hoorde, was hij erg geschrokken: "Ik hoorde dat er vluchtelingen overleden waren, dat er kinderen bij waren. Ik hoorde ook de leeftijd van de kinderen. Het kwam allemaal verdacht goed overeen met de mensen die we toen in Duinkerke hadden leren kennen. Ik betrapte mij erop dat ik hoopte dat zij het niet waren die verdronken waren. Wat ergens wel absurd is. Want om het even wie dat overkomt, het blijft even erg. Maar later bleek dus dat het wel degelijk om hen ging."