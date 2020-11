Grote vraag naar fitnessmaterialen nu sportcentra gesloten zijn: "We kunnen niet meer volgen"

Er worden zoveel fitnessmaterialen aangekocht, dat de productie ervan vertraging oploopt. "Leveranciers kunnen niet meer tegemoetkomen aan die vraag", aldus Bulthez. "Zij krijgen ook geen materialen meer aangeleverd, want de fabrieken geraken niet meer deftig opgestart sinds de eerste lockdown in maart. Toen was er al een stijging in de verkoop, en nu is het weer in een enorme piek naar boven gegaan."