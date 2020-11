Grote zoekactie aan Albertkanaal in Hasselt naar verdwenen vlogger Kastiop

Het parket wil en kan voorlopig weinig kwijt over de zoekactie maar bevestigt wel dat die te maken heeft met de onrustwekkende verdwijning van de bekende Hasseltse vlogger Kastiop. De jongeman van 22 is al sinds eind vorige week vermist. Kastiop is een populaire YouTuber die met z'n game-video's bijna 300.000 volgers heeft.