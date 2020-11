Haaltert herdenkt coronadoden met vier gedenkplaten

In Haaltert werd deze middag de eerste van vier monumenten ingehuldigd door burgemeester Veerle Bayens (N-VA) en lokale schepenen. Het is een gedenkplaat om de slachtoffers van de coronacrisis te herdenken. "We denken dat een blijvende herinnering aan deze pandemie erg belangrijk is", klinkt het. "Tijdens de periode van Allerheiligen kunnen mensen er ook even bij stilstaan."

De gedenkplaat is gemaakt uit cortenstaal en zal op korte termijn een warme, oranje roestbruine kleur krijgen. Op het monument staat ook een uitdrukkelijke steunbetuiging aan het zorgpersoneel.

