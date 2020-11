Halse scholen zetten tot 22 november extra in op afstandsonderwijs: "water staat tot aan de lippen"

De Don Bosco school in Halle schakelt meteen over op afstandsonderwijs. Dat betekent dat de leerlingen al vanaf vrijdag 30 oktober thuis les moeten volgen. De Don Bosco school is één van de grootste technische scholen van Vlaanderen. "Steeds meer leerkrachten en leerlingen moeten in quarantaine. De onrust en de spanning zijn teveel toegenomen. Daarom wilden we dit niet meer rekken tot de laatste minuut. Wie toch nog naar school wil komen, omdat hij of zij bijvoorbeeld materiële ondersteuning nodig heeft, kan dat wel," zegt pedagogisch directeur Wim Verdeyen.