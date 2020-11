VZW Helpinaut Westmalle: "Ook volwassenen met autisme kunnen onze steun gebruiken"

De vzw Helpinaut in Westmalle zoekt nog vrijwilligers in de buurt die op zaterdagnamiddag de activiteiten mee willen komen begeleiden. De vzw heeft zich ook geregistreerd op de website van de Warmste Week. "We zetten ons in voor anderen en hopen op die manier ook wat meer bekendheid te krijgen. Er zijn nog te veel mensen die niet weten dat we bestaan, en da's jammer", zegt Bervoets nog.