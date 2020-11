Heulse relatie-experte geeft tips aan alleenstaanden in coronatijd: "Focus op wat wel nog kan"

Het is druk voor Kathleen Callewaert. Heel wat alleenstaanden zijn geschrokken van de strengere coronamaatregelen en vrezen zich bijzonder eenzaam te voelen de komende weken, maanden zelfs eventueel. "Ik krijg veel berichten van mensen die een tweede lockdown niet zien zitten en echt wel een relatie willen", zegt ze.

Al hoef je je als single niet per se eenzaam te voelen. "Veel mensen voelen zich beperkt. Maar de kunst is nu om je te focussen op wat wel nog kan, in plaats van je blind te staren op wat niet mogelijk is. Een goed telefoongesprek kan bijvoorbeeld al veel doen. Al is het natuurlijk niet eenvoudig. Daarom misschien ook een oproep aan mensen die wel samen zijn of een gezin hebben om je alleenstaande vrienden niet te vergeten. Voorlopig mogen we nog een beperkt aantal mensen thuis uitnodigen, onder voorwaarden. Wel, als je een ander bevriend koppel ontvangt, nodig dan meteen ook een van jullie vrijgezellenvrienden uit. Dat is nog zo fijn voor hen."