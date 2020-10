Hoe treft corona het studentenleven? “Het is makkelijk om één specifieke groep te beschuldigen”

Abraham Belderbos (22) is voorzitter van VTK, een studentenkring in Leuven. Hij vertelt dat VTK in het begin van het academiejaar vooral heeft ingezet op de eerstejaars. Zo konden ze kennismaken in een veilige setting. De inschrijvingen voor de activiteiten die werden georganiseerd waren meteen volzet. Dit toont aan dat er een grote nood bij studenten was om deel te nemen aan sociale activiteiten, klinkt het. "Een studentenvereniging is in deze tijden misschien nog belangrijker omdat we op een veilige en verantwoorde manier het sociaal contact tussen studenten kunnen organiseren."