IN CIJFERS & IN KAART: De plannen van chemiereus Ineos in de haven van Antwerpen

Ineos kennen de meeste mensen als de sponsor van de gelijknamige wielerploeg. Weinigen weten dat het verhaal van het grote chemiebedrijf vrij bescheiden begonnen is in de haven van Antwerpen, meer bepaald in Zwijndrecht.

Ineos-baas Jim Ratcliffe maakte in de jaren 1990 namelijk deel uit van het management van het toenmalige BP Chemicals. Via een zogenoemde management-buy-out richtte hij het bedrijf Inspec op en kocht daarmee in 1998 de vroegere BP-site in Zwijndrecht, van waaruit Ineos groeide tot een multinational met een omzet van 61 miljard dollar.