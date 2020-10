Björn Soenens interviewt Amerikaanse onderzoeksjournalist Bob Woodward: "Trump is verkeerde man voor het presidentschap"

Bob Woodward - intussen 77 jaar - was de man die samen met Carl Bernstein begin jaren 70 het Watergateschandaal aan het licht bracht, waardoor president Richard Nixon uiteindelijk ten val werd gebracht. "All the president's men" heette Woodwards boek over de hele affaire die Amerika op zijn grondvesten deed daveren.

Het nieuwe boek van Bob Woodward - "Woede" - is voor een groot deel gebaseerd op vele uren gesprekken met president Trump zelf. Woodward sprak de president 19 keer in 10 maanden tijd, samen goed voor bijna 10 uur aan opnames. VRT NWS-correspondent Björn Soenens kon de legendarische onderzoeksjournalist interviewen. Door de coronacrisis gebeurde dat via een videogesprek.

Bekijk hier het interview met Bob Woodward: