Ziekenhuis in Hasselt doet oproep naar vrijwilligers: "Als we pas gaan zoeken als het nodig is, zijn we al te laat"

Al 200 mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, nadat zij een oproep hadden gedaan. Het ziekenhuis zoekt vrijwilligers met of zonder achtergrond in de zorg, want ook in administratie en logistiek kunnen ze ingezet worden. “Zo kan het zorgpersoneel zich volledig focussen op de zorgtaken”, zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers.

In het formulier dat de vrijwilligers moeten invullen wanneer ze zich aanmelden, kunnen ze aanduiden in welke job ze geïnteresseerd zijn. “Er was heel veel respons, maar we hebben momenteel wel nog weinig vrijwilligers die effectief een zorgachtergrond hebben”, vermeldt Lieve Ketelslegers. “We zoeken er dus nog meer in die sector die kunnen en willen.”