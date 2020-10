Kamerlid Jessika Soors (Groen) wordt politiek directeur en woordvoerster staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo)

"Mijn beslissing zal ongetwijfeld mensen verrassen en sommigen wellicht ook teleurstellen", aldus Soors. "Ik laat me in mijn keuzes altijd leiden door mijn drang om met inhoud bezig te zijn en impact te hebben."

Bij de federale verkiezingen van 2019 was Jessika Soors lijsttrekker voor de Kamer in Vlaams-Brabant. Ze kreeg 18.226 voorkeurstemmen en werd meteen verkozen als lid van de Kamer. Daar hield ze zich onder meer bezig met racismebestrijding en deradicalisering en liet ze zich opmerken door een aantal scherpe interventies. In een vorig leven was Soors overigens deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde.