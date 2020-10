Er is een La Niña ontstaan in de Stille Oceaan, en dat heeft grote gevolgen voor het weer: hoe zit dat voor België?

Die tijdelijke verandering heeft dus grote gevolgen voor het weer, niet enkel in de grote regio rond de Pacific, maar mogeljk zelfs tot bij ons. In principe krijgen Indonesië, Australië en delen van Zuid-Oost-Azië (veel) meer regen dan gewoonlijk.

In het noorden van de VS en Canada zou er meer kans zijn op stormen, mogelijk met veel sneeuw of regen. Maar zuidelijke staten in de VS zouden dan weer met meer droogte te maken kunnen krijgen. In het oosten van Afrika zou het tijdens het plantseizoen droger dan gewoonlijk kunnen worden, en in Latijns-Amerika zou het natter zijn in noordelijke gebieden, en droger in zuidelijke regio's. De VN hoopt dat boeren en landen zich hier voldoende op kunnen voorbereiden.