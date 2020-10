Laatste Belgische Spitfire-piloot die meegevochten heeft op D-day is overleden

De laatste Belgische militaire piloot die heeft gevochten in het Belgische squadron van de Britse Royal Air Force (RAF), Joseph 'Jeff' Moureau, is op 99-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de luchtmacht vandaag bekendgemaakt. Joseph Moureau vocht mee bij de geallieerde landing in Normandië en haalde die dag een Duitse bommenwerper neer.