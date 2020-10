Leuvenaar Fabian Deckers combineert horeca met zorg: "Hopelijk kan ik mijn zaak zo overeind houden"

Tot voor de coronacrisis was Fabian Deckers cafébaas in Leuven. Tijdens de lockdown in de lente ging hij aan de slag in de zorgsector. En daar werkt hij nu nog altijd. Hij is blij dat hij die stap heeft gezet en juicht het initiatief toe om meer mensen aan het werk te zetten in de zorg. Maar hij heeft ook een paar bedenkingen.