Mac tegen Mac: In Kentucky neemt ex-gevechtspilote het voor Democraten op tegen machtige leider van Republikeinen

De Amerikanen stemmen volgende week niet alleen voor een president, maar ook voor een nieuw parlement. In de staat Kentucky is de strijd om de senaatszetel bijzonder: de machtige leider van de Republikeinen Mitch McConnell moet het opnemen tegen een sterke kandidate bij de Democraten Amy McGrath. Zij vocht als gevechtspilote in Irak en Afghanistan. Als McConnell na 36 jaar verliest van de Democrate McGrath, zou dat een politieke aardschok zijn. Bekijk hierboven de reportage van onze correspondent Björn Soenens over de strijd van “Mac tegen Mac” in Kentucky.