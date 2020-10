Noodplan in de maak om toevloed coronapatiënten op te vangen: "Volgende week gaan we over de 2.000 intensieve bedden"

Fase 2B betekent dat er alles samen 2.000 intensieve bedden moeten worden vrijgemaakt voor coronapatiënten. Daarmee is echter de maximumcapaciteit bereikt, en de vrees leeft dat dat niet zal volstaan om de komende weken de toevloed aan coronapatiënten op te vangen. “Als we daar over gaan, moeten we zo slim mogelijk omgaan met die 2.000 bedden,” benadrukt Geert Meyfroidt, intensivist in het UZ Leuven, in "De Ochtend" op Radio 1.