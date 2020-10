Pompoenen van halloweendecor Plopsaland belanden nu in 1.500 liter soep voor mensen in de zorg

Door de nieuwe coronamaatregelen is er geen halloweensfeer in Plopsaland De Panne. Het pretpark moest sluiten, maar ze hadden daar al massa's pompoenen in hun decor gelegd. Plopsaland wilde die niet zomaar verloren laten gaan.

Hopper jeugdverblijf Merkenveld in Zedelgem engageerde zich om ze te verwerken. “Wij hebben die hier in de streek naar verschillende voorzieningen gebracht om ze in stukjes te laten snijden. Wij maken daar nu 1.500 liter soep van. Een stevige dankjewel aan de organisaties Ter Dreve, Valkennest, Tordale, 't Veldzicht, Oranje en St Jozef”, zegt Ward Vervaeke.

“Vandaag gaan we de stukjes pompoen ophalen en maken de vrijwilligers er soep van. Morgen wordt die gratis uitgedeeld aan organisaties uit de zorg die het kunnen gebruiken”, zegt Vervaeke. Plopsaland liet schonk de pompoenen gratis. “Dat kostte hen veel geld, maar ze zullen blij zijn dat ze niet verloren gaan”, besluit Vervaeke.