Printbedrijf maakt levensgrote kartonnen mensen om corona-eenzaamheid tegen te gaan

Bij Jackprint in Zele kan je een levensgrote versie van jezelf, een vriend of familielid in karton laten maken. Het printbedrijf hoopt zo een lichtpuntje te zijn in een moeilijke tijd. “De eenzaamheid wordt niet opgelost met een kartonnen print, maar het is wel een gebaar dat je aan iemand denkt”, legt zaakvoerder Femke Helon uit.